La Culture : « Masculinités », l’ouvrage qui met en avant différentes définitions de l’homme

Dans ses recommandations culture du vendredi 17 novembre, Ambre Chalumeau axe les projecteurs sur l’ouvrage « Masculinités ». Un livre qui contient une enquête sur les différentes définitions de la masculinité, à travers une iconographie variée, des chercheurs, ou encore des témoignages, et ce alors que l’on remet constamment en question la façon d’être un homme. On peut y voir également au fil des pages de magnifiques tableaux, ainsi que des références de cinéma. Tout cela autour de thème comme l’amour, la politique, la famille, ou encore l’écologie. Côté musique, coup de cœur d’Ambre Chalumeau pour une artiste anglaise de 22 ans, PinkPantheress. La jeune femme s’est fait connaître grâce à son duo avec Ice Spice, « Boy’s a liar Pt.2 », et vient de sortir un album qui a généré des millions de vues en quelques minutes. On y retrouve dessus notamment un featuring avec le célèbre rappeur britannique, Central Cee. Un mélange intriguant girly, autotune, hyperpop. Ambre Chalumeau met en lumière ce vendredi dans ses recommandations culture, une exposition de tableaux du renommé peintre congolais, Chéri Samba, à retrouver au musée Maillol de Paris. L’artiste, qui se définit comme un peintre-journaliste, est connu pour ses tableaux immenses, particulièrement colorés, et qui reflètent un humour décalé et pouvant être grinçant. Il n’hésite pas à faire écho aux défis du continent africain à travers ses œuvres, ou encore à la place de l’art africain dans l’imaginaire occidental. Pour terminer ses recommandations cultures du week-end, Ambre Chalumeau met en avant le tout premier prix de la photo politique. C’est Ludovic Marin de l’AFP qui a été couronné pour une photo d’Emmanuel Macron aux Pays-Bas devant un tableau. Le prix du député a lui été remis à Lily Chavance pour une photo de policiers prise pendant la manifestation contre les retraites. Un prix spécial a enfin été attribué à Sébastien Leban pour une photo de Marine Le Pen prise durant un déplacement au Sénégal, face à un champ en flamme.