La Culture : « Megalopolis », le pari fou de Francis Ford Coppola

C’est le film le plus attendu de l’année. Le film d’une vie. Francis Ford Coppola a envie de faire ce film depuis qu’il a 8 ans. Il a commencé à l’écrire en 1983. Il a commencé à le tourner en 2001, tournage arrêté par le 11 septembre. Et il est prêt aujourd’hui, plus de 20 ans plus tard. Quarante-cinq ans après sa dernière Palme d’or pour « Apocalypse Now », le réalisateur américain est de retour au Festival de Cannes où son nouveau film est en sélection officielle. Avec ce projet mûri de longue date, le cinéaste de 85 ans joue gros : il l’a financé sur ses deniers personnels, en hypothéquant une partie de ses lucratifs vignobles.

