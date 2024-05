La Culture - "Mon petit renne" : la série buzz dérape

Véritable succès du début d’année sur Netflix, la série "Mon petit renne" est en train de prendre un virage pour le moins préoccupant. Richard Gadd, créateur de la série dans laquelle il joue son propre rôle, raconte comment une femme rencontrée dans un bar s’est mise à le harceler pendant 5 ans, le suivant chez lui et menaçant sa famille. Sauf que la réalité a dépassé la fiction : les internautes ont traqué la femme en question, qui a finalement été démasquée. Sauf qu’elle nie les faits et a assuré lors d’une interview très dérangeante chez Piers Morgan ne jamais avoir harcelé Richard Gadd et compte porter plainte pour diffamation. Ce dernier aurait-il donc inventé l’histoire de toute pièce ? L’affaire est en tout cas en train de prendre un tournant politique au Royaume-Uni et pourrait bien servir de leçon à ceux qui souhaitent raconter des histoires vraies en fiction.

