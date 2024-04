La Culture : "Mon petit renne", la série qui cartonne et dérange

C’est assurément LA série du moment sur Netflix. Avec "Mon petit renne", le comédien écossais Richard Gadd raconte son histoire, celle d’un humoriste dont la carrière ne décolle pas, qui rencontre un jour une femme dans un pub et entre dans une terrible spirale de harcèlement qui durera 5 ans. 40.000 mails, plus de 300 heures de messages vocaux et plus de 100 pages de lettres manuscrites qui traduisent une obsession maladive, mais offrent également un autre regard sur le harcèlement. Pour une fois, personne n’est gentil, personne n’est méchant, l’auteur se montre honnête sur ses propres comportements troublants tandis que l’impressionnante Jessica Gunning donne vie à une harceleuse flippante. Un héros imparfait, une « stalkeuse » toute en nuance et des fans qui ont eu du mal à distinguer la réalité de la fiction en se mettant à harceler les comédiens.

