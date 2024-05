La Culture : Orville Peck, le musicien masqué qui modernise la country

Mystérieux, stylé, progressiste et cool : Orville Peck est l’un des artistes qui détonne dans le monde la country. Le mystérieux musicien masqué est devenu une véritable icône aux Etats-Unis et s’est même fait alpaguer par Dior. Le chanteur cherche à faire le lien entre la country traditionnelle de Dolly Parton et une vision plus moderniste, lui donnant des aspects pop. Orville Peck est surtout l’un des rares musiciens ouvertement gay dans le monde très conservateur de la country et n’a pas manqué de démontrer que le genre musical était parfait pour parler de l’homosexualité. Quitte à s’offrir un duo avec Willy Nelson, icône sudiste, idolâtré au Texas, pour le faire chanter « Souvent, les cow-boys s’aiment beaucoup en secret ». De quoi rendre les supporters de Trump furieux.

