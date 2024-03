La Culture : "La salle des profs" et "American Fiction", les outsiders des Oscars

Dans sa chronique culture du jour en ce mardi, Ambre Chalumeau met en lumière deux films nommés aux Oscars. Le premier s'appelle "La salle des profs", un thriller sociétal allamand qui sort demain dans les salles françaises. En Allemagne, c'est déjà un petit phénomène. 300 000 entrées. Le film se passe dans un collège, un collège qui se veut moderne et progressiste. Mais dans cet établissement, il commence à y avoir des vols. A ause de ça, plein d’opinions font surface et s'affrontent. D’un côté, ça met à jour des réflexes racistes ; de l’autre, des gens qui seraient prêts à cacher la vérité si elle devait donner raison aux racistes. Mais une prof nouvellement arrivée décide de mener l’enquête. Et ce qu’elle découvre va déclencher des réactions en chaîne, et mettre tout l’établissement en crise. Le deuxième est très différent puisqu'il s'agit d'une comédie. Disponible en ligne sur Amazon, le film s'appelle "American Fiction" et est porté par l’acteur Jeffrey Wright, Le héros est un écrivain, dont les livres ne se vendent pas. Consterné par le fait que dans les livres et les films, les seuls personnages noirs qui marchent, sont des stéréotypes de jeunes défavorisés, il décide de dénoncer ça, en écrivant le livre le plus cliché possible.

