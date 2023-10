La Culture : « Panorama », la transparence du futur pour lutter contre la criminalité ?

Coup de projecteur ce mardi soir sur le nouveau roman de Lilia Hassaine, intitulé « Panorama ». L’histoire dépeint une société entièrement transparente, en 2049, où tout se sait, et tout se voit, dans le but de lutter conter les agressions sexuelles, les violences conjugales et instaurer un climat de confiance. Un monde où l’intimité n’existe plus, et où elle est d’ailleurs mal vue. Mais malgré cette ultra-transparence, mise notamment en relief de par ses habitations en verre, qui sont censées contrer le mal au maximum, une famille disparaît mystérieusement. Un roman policier, court, au style épuré, à travers lequel on suit l’héroïne, la policière chargée de l’enquête. Avec notamment une question au cœur de l’histoire, la transparence enlève-t-elle les inégalités ?