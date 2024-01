La Culture : « Passeport », la pièce de théâtre sur fond de messages militants

Ambre Chalumeau En savoir plus sur

Ambre Chalumeau axe ce mercredi sa chronique culture sur les œuvres du metteur en scène Alexis Michalik, prochainement sur les planches du Théâtre de la Renaissance avec sa nouvelle pièce « Passeport ». Une pièce qui est également disponible en livre et que la chroniqueuse a analysé. Dans ce livre, le franco-britannique de 41 ans dépeint un récit politique lié à l’immigration avec une réalité sociologique et géographique et une dimension documentaire. Le dramaturge et écrivain n’hésite pas à faire exister des messages militants. L’occasion de prendre des notes sur les prochains dîners de famille. Mais au-delà d’une prise de position, on y voit tous les ingrédients du théâtre au fil des intrigues et des allers-retours entre différents mondes, et tout passe par des histoires individuelles complexes.