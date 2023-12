La Culture : « Past Lives » et « Sirocco et le Royaume des courants d’air », deux films à fleur de peau

Dans sa chronique culture, Ambre Chalumeau met ce jeudi en lumière deux films sortis en salles ce mercredi. Focus dans un premier temps sur le film animé intitulé « Sirocco et le Royaume des courants d’air » de Benoît Chieux, couronné au Festival d’Annecy. L’histoire de deux petites filles qui sont aspirées dans le livre pour enfants qu’elles adorent, transformées en chats. L’esthétique, semblable au film de Miyazaki ne laisse personne indifférent. Un film qui transmet un message particulièrement touchant. La chroniqueuse met également en lumière « Past Lives », plusieurs fois nommé à la prochaine cérémonie des Golden Globes. Le premier film de la réalisatrice américaine, Céline Song. Un long-métrage filmé et raconté avec beaucoup de délicatesse qui met en scène une jeune Coréenne, qui a désormais une vie bien rangée à New York, et qui reprend contact avec son meilleur ami d’enfance, également son premier amour. Ici, la question du destin est abordée, avec un regard complexe, moderne et tendre sur les relations amoureuses, mais également le thème de la double culture et du déracinement.