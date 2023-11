La Culture : Pomme et Fianso comme une évidence dans « La Vénus d’argent »

Ambre Chalumeau axe ce lundi sa chronique culture sur le film dans lequel jouent nos invités du soir, Pomme et Fianso, « La Vénus d’argent ». Un long-métrage autour du monde de la finance particulièrement beau pour la chroniqueuse de par son esthétique, sa bande-son ou encore son atmosphère. Le personnage joué par Pomme, Claire Pommet de son vrai nom, s’écarte des codes habituels et notamment à travers ses relations avec les personnages masculins. Le choix d’acteurs de la part de la réalisatrice, Helena Klotz n’est d’ailleurs pas anodin. C’est après avoir critiqué l’univers musical qu’elle juge parfois sexiste et classiste, que Pomme a eu les faveurs pour ce rôle qui y fait écho. Fianso, Sofiane Zermami de son vrai nom, explique lui que c’est grâce à son métier de producteur de rap qu’il a su se glisser facilement dans la peau de son personnage, un requin de la finance très élégant.