La Culture – Quand la fête foraine inspire le cinéma

Le 15 septembre 2023, Prime Vidéo diffusera la série « Killer Coaster », avec Alexandra Lamy, Audrey Lamy, et Chloé Jouannet. Une série policière et comique qui nous plonge dans l’univers des fêtes foraines. Un univers qui existe en France depuis des centaines d’années et qui revient régulièrement dans les journaux télévisés depuis les années 1940. Mais la fête foraine a également souvent inspiré le cinéma et les séries dans le passé, notamment visuellement. "Stranger Things", "The place beyond the pines", ou encore la scène finale de "Grease".