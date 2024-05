La Culture : Rachida Dati, star surprise à Cannes

Ce week-end, la star du Festival de Cannes n’était ni un réalisateur, ni une actrice ni même un producteur mais bien la ministre de la Culture. Rachida Dati participait en effet à son premier tapis rouge en tant que membre du gouvernement et le moins que l’on puisse dire, c’est que son week-end n’a pas été de tout repos. Inaugurations, interviews, signature d’un accord avec France Télévisions, montée des marches et annonce d’un référent pour les personnes mineures sur les tournages : Rachida Dati n’a pas chômé sur la Croisette. Surtout lorsqu’elle est arrivée main dans la main avec Kevin Costner pour lui remettre un prix.

