La Culture : Samuel, la série pour enfants qui vous veut du bien

Aujourd’hui, Ambre Chalumeau nous présente "Samuel", une série animée produite par Arte qui fait fondre le cœur des internautes. Samuel, c’est un petit garçon de 10 ans qui a de vrais soucis. La créatrice Emilie Tronche s’est inspirée de sa propre enfance pour offrir des moments poétiques et surtout très drôles. L’amitié, les premiers amours, les premières fêtes, tous les grands moments de l’enfance y sont évoqués avec grâce et justesse. Avec 25 millions de vues sur la plateforme d’Arte, le succès est tel que la série a été déclinée sur les réseaux sociaux avec plein de scènes inédites. De quoi pousser la communauté "Samuel" à réclamer une saison 2 au plus vite.

