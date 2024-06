La Culture : seconde vie pour les boîtes de nuit à la campagne

La crise du Covid a fait du mal à l’industrie des boîtes de nuit : plus de 20% ont fermé leurs portes partout en France. Entre l’inflation, les coûts et contraintes des transports, il est particulièrement difficile de faire survivre les clubs à la campagne. Pourtant certains tentent de donner un second souffle à la vie nocturne campagnarde, trouvant des solutions pour faire revivre ces lieux, piliers de la sociabilisation pour la jeunesse. Quitte à installer un cabaret burlesque dans une ferme en plein milieu de la Creuse.

