La Culture : Shay sublime le concept de « Jolie Garce »

Coup de projecteur ce soir sur l’invitée du soir de Quotidien, la rappeuse du moment, Shay. Ambre Chalumeau met en avant les prises de paroles de l’artiste qui n’hésite pas à dessiner une nouvelle image de ce que peuvent être les rappeuses d’aujourd’hui et de demain. Elle qui a été confrontée à de nombreux regards de jugement durant son ascension. Et c’est à travers son titre « Jolie Garce », issu de son premier album, que la Bruxelloise a mis en relief un concept de « bad bitch » à travers des incarnations visuelles chargées de références. Un concept que l’on retrouve sur la pochette de son nouveau single « Commando » sur laquelle Shay se la joue Lara Croft en reprenant l’esthétique de Sin City.