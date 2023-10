La Culture : Stephen Sanchez, le nouvel Elvis ?

Le nouvel Elvis ? Stephen Sanchez, artiste de 20 ans reprend tous les codes esthétiques et musicaux du « King ». C’est grâce à TikTok que le jeune américain s’est fait connaître, avant de littéralement « exploser » grâce à son titre à la vibe très année 1950 « Until I Found You ». Il revient avec un tout nouveau titre intitulé « High » toujours autour du même univers. La légende Elton John l’a même sélectionné afin d’assurer les premières parties de sa tournée. Coup de projecteur ce vendredi sur le roman « Femme portant un fusil » de Sophie Pointurier. L’histoire de quatre femmes qui ne se connaissent pas et qui abandonnent leurs vies pour tenter l’aventure à la campagne, au sein d’un hameau qu’elles vont complètement réaménager elles-mêmes afin d’en faire un lieu écologique, féministe, et auto-suffisant. L’objectif est d’y créer une « safe place » pour les femmes dans le besoin. Mais au cœur de ce projet enthousiasmant, une enquête policière prend place suite à plusieurs meurtres. Le centre Pompidou dédit depuis cette semaine un espace à l’artiste Gilles Aillaud, mort en 2005. Un véritable éco-artiste avant l’heure qui a créé des années 1960 aux années 1990 une sorte de ménagerie, avec ses peintures d’animaux en tout genre. Crocodiles, éléphants, girafes, oiseaux ou encore ours sont représentés aussi bien dans leurs états naturels qu’en cages.