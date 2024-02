La Culture : Taylor Swift, celle qui peut réconcilier une Amérique divisée contre Donald Trump

Taylor Swift est en train de s’élever au rang de légende. Elle est déjà la chanteuse la plus streamée et la plus écoutée, on l’étudie dans les universités américaines, elle est devenue la première artiste à être élue personne de l’année par le Time Magazine, le Wall Street Journal analyse même son impact sur l’économie américaine et, dimanche, elle a remporté un record historique aux Grammys. Taylor Swift a une influence énorme et elle pourrait, à elle seule, influer sur le cours de la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis. Selon un récent sondage, 18% des fans de la chanteuse se disent enclins à voter pour le même candidat qu’elle en novembre prochain. Et 18% des Swifties, ça fait beaucoup, beaucoup de monde.

