La Culture : « Tombé du ciel », l’enquête sur un père jamais connu

Pour entamer ses recommandations culture du week-end, Ambre Chalumeau met d’abord en lumière le roman autobiographique, « Tombé du ciel » de Mathieu Deslandes. Le narrateur qui a perdu son père lorsqu’il était enfant, décide d’enquêter sur lui afin de mieux comprendre qui il était, et trouver une certaine paix. A travers cet ouvrage, on suit le cours de l’enquête, qui se dessine petit à petit, mais également le portrait d’un monde et de l’époque. Côté musique, Ambre Chalumeau met en lumière ce vendredi soir le groupe Brigitte Calls Me Baby. Un groupe aux allures très « british », qui vient pourtant des Etats-Unis, avec un leader sosie vocale d’Elvis Presley. Ils font forte impression avec le titre « Impressively Savage ». Ce week-end à Paris, a lieu la grande foire annuelle « Paris Photo ». On y retrouve de nombreuses photos présentes dans le livre « Elles », qui présentent une centaine de femmes photographes. Des femmes de toutes âges et de tous horizons. Leur point commun, revendiquer presque chacune une démarche féministe de façons différentes. L’exposition « Mode et sport, d’un podium à l’autre » aux musées des arts décoratifs de Paris. On y retrouve des maillots de bain datant de 1900, des tenues de ski élégantes et vintage des années 1970, ou bien encore des baskets-talons à la mode dans les années 1990.