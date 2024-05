La Culture : tout comprendre au clash Drake vs Kendrick Lamar

C’est la grande guerre du rap américain ces dernières années : l’immense Kendrick Lamar et la star Drake s’écharpent par morceaux interposés. Dernier missile en date, le titre "Euphoria" du premier nommé, 7 minutes pour dire tout le mal qu’il pense de son rival. Mais quelle est l’origine de ce désamour ? Kendrick Lamar reproche à Drake de ne pas être digne de représenter la culture afro-américaine, d’avoir un engagement politique de façade. Il a notamment proposé de lui racheter une bague ayant appartenu à Tupac pour le double du prix, estimant qu’il ne la méritait pas. C’est surtout le clash de deux visions du rap, avec un hip-hop traditionnel pour l’un et un vrai virage pop pour l’autre. Deux visions irréconciliables, qui risquent bien de continuer à animer la scène du rap américain.

