La Culture : « Tout va bien », la série qui porte le thème de la famille avec une grande justesse

Le 15 novembre prochain, sort sur la plateforme Disney + la série « Tout va bien », avec nos trois invitées du soir, Nicole Garcia, Virginie Efira et Sara Girardeau. Une série drôle et d’une immense justesse qui dépeint le quotidien d’une famille où la névrose règne, et qui tente de s’en sortir face à la maladie de l’un des enfants. Ambre Chalumeau met en lumière cet évènement qui agit comme un déclencheur au sein de la famille, et qui va petit à petit transformer tout le monde. Tous les personnages de la série sont confrontés à leurs propres intrigues qu’elles soient amoureuses, familiales, ou autres. Camille de Castelnau, qui pilote la série, s’est inspirée de sa vraie histoire familiale, en s’appuyant sur des séries comme « Six Feet Under », ou « Big Little lies », qui tournent toutes autours de l’histoire de familles dysfonctionnelles. La justesse de la série passe également par les relations entre les trois actrices principales, qui sont complexes et réalistes.