La culture – « Triste Tigre » de Neige Sinno, une « masterclass » contre le viol

Ces dernières semaines, la question de l’inceste et des violences sexuelles faites aux mineurs prend une place importante dans l’actualité. Alors que la culture a parfois conforté certains actes, certains auteurs à travers leurs ouvrages tendent à combattre ce fléau et remettre donc le sujet au centre des débats. C’est le cas de Neige Sinno, qui tente, à travers son livre "Triste Tigre" de briser les idées reçues sur le viol, en montrant notamment ses origines, et en pointant du doigt la responsabilité collective sur le sujet. L’autrice, violée par son beau-père lorsqu’elle n’était alors qu’une enfant traite le sujet avec brio.