La Culture : « Triste Tigre », le livre sur le viol qui ne laisse personne indifférent

Ambre Chalumeau axe ce jeudi sa chronique culture sur un livre dont elle nous a déjà longuement parlé, celui de Neige Sinno, intitulé « Triste Tigre », qui vient d’être récompensé par le Prix Femina 2023. L’autrice, invitée ce soir de Quotidien, tente d’y expliquer à travers les pages les viols subis pendant son enfance par son beau-père. Elle pointe du doigt les mots utilisés dans la presse ou encore dans la Littérature pour parler de viols, en déconstruisant les idées reçues sur le sujet. Ambre Chalumeau explique craindre faire une erreur en abordant la démarche de Neige Sinno et de son ouvrage. La chroniqueuse met en avant le premier réflexe qu’elle a eu en le lisant, en parler à tout le monde. Depuis sa publication fin août, « Triste Tigre » ne cesse de recevoir des éloges et ne laisse personne indifférent. Pour Ambre Chalumeau, ce livre échappe aux classifications. Autre point à souligner, Neige Sinno utilise de nombreuses références et citations variées, à retrouver dans une bibliographie à la fin de l’ouvrage, de poèmes, aux romans en passant par des podcasts ou encore des articles. Elle n’hésite pas à mettre en lumière d’autres traumatismes.