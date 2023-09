La Culture - « Un métier sérieux » : un décryptage humain du métier de prof

Mercredi 13 septembre 2023, sort en salles le film « Un métier sérieux » avec Louise Bourgoin et Vincent Lacoste. Un long-métrage rempli d’humanisme à travers lequel le réalisateur Thomas Lilti nous emmène au cœur de la relation prof-élève, et nous montre à quel point un métier peut impacter la vie intime. Et ce, toujours avec son style si reconnaissable entre humour, légèreté, et dramaturgie.