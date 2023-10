La Culture : ce que la bibliothèque de Gérald Darmanin révèle de lui

Ambre Chalumeau axe ce soir sa chronique culture sur la vocation secrète de notre invité du soir, Gérald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur serait animé d’une autre passion, celle de chroniqueur littéraire, et même de booktoker. La chroniqueuse a retrouvé 18 publications consacrées à la lecture sur le compte Instagram de l’homme politique. Et sur ces différentes publications, les lectures paraissent particulièrement variées, du roman à la bande dessinée, en passant par l’essai et la biographie. Mais certains semblent plus présents, comme les romans d’aujourd’hui, ceux davantage à contre-emploi, ou encore certains livres sur des hommes politiques ou des Mémoires.