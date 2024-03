La Culture : « Vampire humaniste cherche suicidaire consentant », La Famille Addams version Québec

Comme chaque vendredi, Ambre Chalumeau présente ses trois idées culture du week-end. La chroniqueuse débute ses recommandations par un film intitulé « Vampire humaniste cherche suicidaire consentant », premier long-métrage de la réalisatrice Ariane Louis-Seize. Une histoire qui dépeint la vie d’une famille de vampires bien intégrés dans la société québécoise. L’héroïne doit s’abreuver de sang pour continuer à vivre et à l’idée de chercher des « candidats suicidaires » afin de se rendre service. Commence alors une cavale dans la nuit pour les deux adolescents. Côté littérature, Ambre Chalumeau met en lumière le premier roman de l’autrice, Chloé Delchini intitulé « Le Lapin », publié dans la collection Scribes de Gallimard. L’histoire dépeint le retour dans sa ville natale d’un jeune homme de 28 ans dix ans après. Son amour de jeunesse refait surface avec un mystérieux message pour lui donner rendez-vous. Commence alors une longue déambulation pour le jeune homme et des profondes réflexions sur la vie, l’âge adulte et tout ce qu’il voit. L’autrice change en littérature tous les éléments possibles. Pour conclure ses recommandations culture, Ambre Chalumeau présente le nouvel album d’Alain Chamfort, intitulé « L’impermanence » disponible ce vendredi. Un clip sort du lot avec les apparitions de Véronique Sanson, Juliette Armanet, Francis Cabrel, ou encore Etienne Daho. Tous ses artistes sont montrés en train de composer ou de réfléchir, réunis dans une seule même quête.

