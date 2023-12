La Culture : « Vermines », le film d’horreur réinventé à la française

Ce mardi dans sa chronique culture, Ambre Chalumeau a choisi de mettre en lumière un film où l’on retrouve notre invité du soir, Jérôme Niel. Il s’agit de « Vermines » qui sortira en salles le 27 décembre prochain avec également Finnegan Oldfied et Théo Christine. Le film d’horreur de Sébastien Vanicek a notamment reçu un accueil remarqué à la Mostra de Venise récemment. L’histoire met en lumière un immeuble de banlieues envahi par des araignées mutantes et un groupe d’amis qui va devoir tout faire pour survivre. Un long-métrage tourné avec des vraies araignées. On y voit un véritable hommage à la tradition du film d’horreur à travers des étapes clés, un huit clos, ou encore des sacrifices. Le film est également une réelle métaphore sur la question des banlieues. Il est l’exemple type de cette nouvelle génération de réalisateurs qui n’hésite pas à réinventer le genre.