La Culture : « Visions chamaniques », le making of du « Parrain », et la bande dessinée « Inavouable »

Dans sa chronique culture de ce jeudi, Ambre Chalumeau offre pour chacun de nos invités, acteurs de la nouvelle série de TF1, « Panda », une recommandation culturelle personnalisée. Pour Julien Doré d’abord, coup de projecteur sur une exposition d’art et d’archéologie qui vient de prendre place au musée du quai Branly de Paris, intitulé « Visions chamaniques ». Elle tourne autour d’une substance hallucinogène d’Amérique du sud, du nom de ayahuasca. On y voit différents tableaux, tapisseries ou encore des dessins cherchant à représenter les visions psychédéliques procurées par la substance en question. Pour Ophélia Kolb, Ambre recommande un livre sur le making of d’un des films les plus célèbres au monde, « Le Parrain ». Un ouvrage qui raconte toute l’histoire du film, de l’idée de départ jusqu’à la sortie du long-métrage. Enfin, la chroniqueuse recommande la bande-dessinée, « Inavouable » du dessinateur Théophile Sutter. Ce dernier a l’habitude de demander aux personnes présentes à ses séances de dédicaces de mettre un papier dans une boîte à travers lesquels ils racontent anonymement leurs anecdotes les plus honteuses. Des histoires qu’il sélectionne et raconte ensuite en BD.