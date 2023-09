La Culture : « Western », l’amour au temps de Me Too

Le 23 août 2023 sortait « Western », ouvrage de la romancière Maria Pourchet. Un livre qui met en lumière une histoire d’amour avec tout son lot de complications lié à l’époque actuelle. On retrouve en personnages centraux, un acteur célèbre qui se retrouve au cœur d’une polémique, accusé d’avoir exercé de l’emprise sur une jeune fille et de l’avoir entrainé dans une relation qui finira par la détruire. Maria Pourchet, sociologue, raconte à travers cet ouvrage comment la vie moderne peut impacter nos façons de nous rencontrer et de communiquer, et ses histoires d’amour sont toujours teintées d’un dispositif d’écriture. Dans cet ouvrage, celle de la métaphore filée du western.