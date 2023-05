La déco tout sauf écolo du sommet européen en Islande

Ça se veut écolo, alors ça met des arbres par-ci, des arbres par-là. On ajoute des petites touches de verdure ici et là. Tout ça pour faire écolo alors qu’on vient en fait de déraciner des arbres pour faire genre et les laisser mourir en 4 jours.