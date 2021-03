La définition du "courage" par la mairie de Paris

La semaine dernière, le 1er adjoint à la mairie de Paris a annoncé l’avènement du « temps des décisions courageuses ». Ce n’est pas une déclaration, ça avait l'air d'une menace. On a bien écouté et, franchement, si ça c’est pas du courage, on ne sait pas ce que c’est.