La députée LREM Coralie Dubost épinglée pour notes de frais "mirobolantes" : cette archive qui tombe mal

La députée LREM Coralie Dubost a annoncé dimanche soir sur Twitter se retirer de la vie politique. L’annonce fait suite aux révélations de Mediapart sur les notes de frais « mirobolantes » de la présidente déléguée du groupe parlementaire LREM à l’Assemblée. Pourtant, sur les chaînes d’infos, où elle était régulièrement invitée, elle ne manquait pas d’idées pour s’assurer d’une bonne utilisation des deniers publics. Le premier mandat d’Emmanuel Macron se termine le 13 mai prochain. Avant cette date, et même si le président est réélu, aura lieu une cérémonie d’investiture. Emmanuel Macron a-t-il prévu d’attendre cette date pour annoncer la composition de son futur gouvernement ? Rien ne l’oblige, en tout cas, à le faire avant. Et si Emmanuel Macron ne prenait pas son temps pour choisir son futur Premier ministre ou sa future Première ministre ? Si en réalité, le président avait du mal à trouver un volontaire qui lui convienne ? On sait, en tout cas, qu’ils sont déjà plusieurs à avoir refusé le poste.