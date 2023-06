La difficile avancée de la contre-offensive ukrainienne

La contre-offensive ukrainienne évoquée depuis des semaines a bel et bien commencé. Mais le pays a déclaré vouloir garder son plan secret pour s’assurer de plus grandes victoires. De petites avancées ont déjà été revendiquées : sept localités ont été reprises aux forces russes. Les soldats ukrainiens avancent difficilement de village en village mais le président Volodymyr Zelensky y croit. Les leaders internationaux espèrent que la contre-offensive pressera Vladimir Poutine vers la table des négociations. Mais la Russie ne veut ni discuter ni négocier. Une attaque massive de missiles a été lancée ce mardi 13 juin dans la nuit sur des bâtiments civils à Kryvy Rih, la ville natale du président ukrainien. Le bilan s’élève à une dizaine de morts et une trentaine de blessés. En Russie, l’ambiance est plutôt à la fête nationale qui avait lieu ce lundi 12 juin.