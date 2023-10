La fameuse robe homard d’Elsa Schiaparelli refait surface à la Fashion Week

Direction la Fashion Week de Paris avec Marc Beaugé. L’évènement mode mondial a pris fin en début de semaine, mais il est encore temps de revenir sur les accessoires les plus étonnants aperçus lors de la semaine parisienne. Les marques Balenciaga et Miu Miu ont mis en avant sur les podiums un sac qui déborde d’accessoires. Coup de projecteur également sur le défilé Hermès qui a recréé une nature champêtre avec le marron et l’ocre au cœur des hautes herbes. La maison Schiaparelli a elle mis en avant une robe avec un homard blanc incrusté dedans, hommage à la célèbre robe créée en 1937 par Elsa Schiaparelli, la fondatrice de la marque, et dessiné par Salvador Dali.