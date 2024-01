La famille Delon se déchire à travers les médias

Julien Bellver En savoir plus sur

Depuis quelques jours, les membres de la famille Delon s’empoignent au sujet de leur père dans les médias. Dernière intervention en date, celle d’Anouchka Delon au Journal de 20 heures de TF1, alors que son frère Anthony l’accuse d’avoir délibérément menti sur l’état de santé de son père. Du pain bénit pour les chaînes d’information, qui consacrent de longues heures d’antenne au sujet et semblent particulièrement inspirés dans leurs titrailles. Et ce alors qu’Alain Delon expliquait en 2019 ne pas vouloir voir ses enfants de déchirer dans les médias à l’image des Hallyday. L’acteur iconique serait à la tête d’une fortune estimée à près de 300 millions d’euros. L’acteur de 88 ans a su développer au fil des décennies un véritable empire à son nom. Alain et Anouchka Delon ont annoncé ce dimanche porter plainte contre Anthony Delon.