Fashion Week : les people font de l’ombre à la mode

La Fashion Week est terminée et les médias du monde entier n’en ont jamais autant parlé. Mais au fond, c’est quoi la mode ? Lors de la Fashion Week parisienne, on a pu voir de la beauté et de l’élégance sur certains défilés comme celui de Miu Miu ou d’Hermès. Mais pas partout. Et ce dont on a vraiment parlé c’est de people. Sur les podiums ou en front-row, les stars étaient omniprésentes cette saison. Un peu trop peut-être.