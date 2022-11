Pourquoi la FIFA reconnaît 211 pays, soit 30 de plus que l’ONU

La Fédération internationale de football reconnaît 211 pays dans le monde, soit 30 de plus que l’ONU. Pour la FIFA, le Royaume-Uni n’est pas un pays mais il est composé de l’Angleterre, de l’Irlande, du Pays de Galles et de l’Ecosse qui sont quatre pays bien distincts. La FIFA reconnaît la Palestine et le Kosovo comme deux pays. Et pour cette organisation, la Nouvelle-Calédonie est un pays à part entière alors qu’il est pourtant considéré comme un territoire ultramarin français. Ainsi, la Coupe du monde de football est aussi l’occasion de promouvoir pour chaque peuple son identité aux yeux du monde.