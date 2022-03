Le Flash Mode de Marc Beaugé : le t-shirt chargé en symboles de Volodymyr Zelensky

Pour sa chronique de ce vendredi, Marc Beaugé s’intéresse à l’Ukraine et plus précisément à son président, Volodymyr Zelensky. Depuis le début de la guerre, le chef d’État apparait en t-shirt, une tenue simple au premier abord qui cache en réalité des symboles forts. Parmi eux, un patch aux couleurs du drapeau de son pays, mais aussi une inscription « 5.11 », aux multiples significations comme le révèle Marc Beaugé. En 2015, Volodymyr Zelensky était encore acteur et jouait le rôle du président de l’Ukraine dans la sitcom « Serviteur du peuple ». À l’époque, il était déjà question de Vladimir Poutine et de montres de luxe. Entre les Russes et les Ukrainiens, chacun dispose de son propre camouflage. Mais dans la réalité, les deux se ressemblent. Le fait que des Tchétchènes, des Biélorusses et des civils rejoignent les rangs des armées n’arrange rien à la situation. Pour se différencier, les soldats ont donc trouvé une astuce qui peut aussi servir à tromper l’ennemi. Bien que peu connu, Ramzane Kadyrov, Président de la République de Tchétchénie, soigne pourtant ses apparitions. C’était le cas le week-end dernier lors de son grand discours pour mobiliser ses soldats. Un petit détail mode a sauté aux yeux de Marc Beaugé, un détail qui lui a rappelé Nabila.