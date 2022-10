La Fondation - Augmentation du prix du paquet de cigarettes : est-ce que ça marche vraiment ?

Le prix du paquet de cigarettes va continuer à augmenter en France dans les prochaines années. Le paquet de cigarettes va donc augmenter de 50 centimes en 2023, puis de 35 centimes en 2024, soit une moyenne de 11€ par paquet. L’annonce de la Première ministre, Elisabeth Borne, est dans la continuité de la stratégie anti-tabac adopté par les gouvernements successifs des vingt dernières années. Cette stratégie est-elle efficace ? Les Français sont-ils de plus en plus nombreux à arrêter de fumer ? On en parle avec le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, Jérémie Peltier.