La Fondation : comment les Français se sont passionnés pour l’espace

Les Français sont de plus en plus nombreux à se passionner pour l’espace. Selon la Fondation Jean Jaurès, plus de 6 jeunes sur 10 estiment aujourd’hui que les activités spatiales devraient être une priorité pour la France et l’Union européenne dans les années à venir. Dans nos sociétés toujours plus divisées, la conquête spatiale fédère à l’échelle nationale et européenne. 90% des européens ont une vision positive des activités spatiales. Pourtant, si on remonte quelques années en arrière à peine, l’opinion publique n’a pas toujours été aussi clémente envers la conquête spatiale.