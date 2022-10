La Fondation : comment les "kidultes" ont relancé le business des jeux en France

Avec le Covid et les confinements, les Français ont repris goût aux jeux de société. À tel point qu’on compte aujourd’hui un enfant sur deux qui joue à un jeu chaque jour, mais également un adulte sur trois, soit 35% d’entre eux. Sans surprise, le Top 3 est trusté par les célèbres Scrabble, Monopoly et le Uno, mais des petits nouveaux ont fait une apparition remarquée dans les foyers des Français, comme le Blanc-Manger-Coco auquel on vous déconseiller de jouer avec des enfants. Reste que la France est aujourd’hui le pays européen qui compte le plus de gamers : jeux vidéo et jeux de société compris.