La Fondation : Giorgia Meloni, le spectre d’un retour en arrière sur le droit à l’IVG en Italie

Après la victoire de Giorgia Meloni, qu’adviendra-t-il des droits des femmes italiennes ? La gagnante des élections législatives est connue pour sa vision nationaliste, ultra-traditionnaliste et conservatrice de la famille et de la place de la femme dans la société. Elle est, entre autres, farouchement opposée au droit à l’avortement et pourrait remettre durablement en question ce droit pour les Italiennes.