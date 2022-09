La Fondation - Trop d’actu, partout, tout le temps : et si vous souffriez de fatigue informationnelle ?

Entre les chaînes d’information en continue et les réseaux sociaux, l’information n’a jamais été plus accessible. On reçoit des nouvelles du monde entier en flux continu, sans aucune interruption. Cette masse d’informations est la cause d’un phénomène nouveau qu’on a tous déjà ressenti : la fatigue informationnelle. En France aujourd’hui, plus d’une personne sur deux dit en souffrir et connaître une forme d’épuisement, de lassitude, de ras-le-bol, voire de stress face un trop plein d’informations.