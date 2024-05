La fosse sceptique des JO, l’inauguration la plus sympathique d’Anne Hidalgo

Depuis 2017 et l’attribution des Jeux Olympiques à Paris, Anne Hidalgo, Tony Estanguet passent leur temps à inaugurer piscines, stades et autres bâtiments en tous genres. Mais jeudi 2 mai, la maire de Paris et le président du comité olympique ont inauguré un lieu bien moins glorieux : une fosse septique géante au cœur de Paris. Le tout à proximité du métro aérien, histoire de pouvoir bien entendre Anne Hidalgo durant son discours. Sans oublier la présence de Sainte Amélie Oudéa-Castéra, qui a eu le don de transformer un bassin pour eaux usées en "bassin d’orage".

