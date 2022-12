La France Insoumise en guerre contre les Influ-voleurs

Carlos Martens Bilongo et François Piquemal, deux députés de La France Insoumise ont déposé une proposition de loi contre les Influ-voleurs lors d’une conférence de presse à l’Assemblée nationale, lundi 12 décembre. Cette loi viserait à mieux réguler les activités des influenceurs et éviter les arnaques. L’engagement de LFI contre le business malsain des influenceurs aurait eu plus d’impact si Jean-Luc Mélenchon ne s’était pas affiché dans une vidéo en février dernier avec Magali Berdah, soupçonnée de pratiques commerciales trompeuses. Néanmoins, cette proposition de loi ne semble pas inquiéter les influenceurs tels que Julien Tanti.