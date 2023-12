La France Insoumise entretient-elle des liens avec une organisation jugée comme terroriste par l’Union européenne ?

A Gaza, la trêve entre l’armée israélienne et le Hamas a de nouveau été prolongée pour un septième jour. Ce soir, dix otages retenus par l’organisation terroriste devraient être remis en liberté, alors que l’on a appris il y a quelques minutes la libération d’une otage française. Mia Schem, âgée de 21 ans avait été enlevée durant le tristement célèbre Nova Festival, le 7 octobre dernier. Ce mercredi une journaliste de la chaîne de télévision nord-américaine, MSNBC est apparue particulièrement émue devant la photo d’un bébé de 10 mois, devenu un véritable symbole des otages du Hamas, et potentiellement mort. L’incertitude règne toujours ce jeudi autour du sort de ce bébé et de sa famille. Une famille qui serait en fait potentiellement détenue par une autre faction du Hamas selon Israël, le Front Populaire de la Palestine. Une véritable guerre psychologique en fond. La France Insoumise est elle, une nouvelle fois, au cœur d’une polémique de par ses supposés liens avec cette organisation terroriste. Les Insoumis sont donc appelés à s’expliquer sur le sujet, mais les membres du groupe d’extrême gauche nient un par un en bloc. La militante palestinienne de 72 ans Mariam Abou Daqqa, membre du FPLP est au cœur de ses soupçons, alors qu’elle a été expulsée de France il y a quelques jours. Mais ce n’est pas tout.