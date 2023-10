La France Insoumise, silence ça coule ?

Yann Barthès dépeint dans son fait du jour l’atmosphère quelque peu délicat ressentie dans les rangs de La France Insoumise ces derniers temps. Mathilde Panot et Manuel Bompard se sont montrés particulièrement brouillons et ambigus au sujet du conflit israélo-palestinien. Pendant ce temps-là, Sofia Chikirou se retrouve au cœur de soupçons d’escroquerie aggravée. Avant cela, le féminisme a semblé être bafouillé à travers l’affaire Adrien Quatennens, et la volonté de Jean-Luc Mélenchon de prendre les commandes du poste de Premier ministre il y a quelques mois a rapidement fait « pschit », entre autres.