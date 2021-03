La France suspend l’utilisation du vaccin AstraZeneca

Il n’aura fallu que 24h pour tuer un vaccin dont on a pourtant plus que jamais besoin. La France, l’Allemagne et l’Italie ont annoncé ce lundi après-midi suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca suite à des inquiétudes sur de possibles effets secondaires. La suspension est provisoire et pourra être levée dès demain après-midi si l’Agence européenne du médicament – actuellement en attente de nouvelles données sur l’AstraZeneca – se prononce en faveur de l’utilisation du vaccin. Mais qui en voudra encore après cette suspension ?