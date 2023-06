La gauche des anti-NUPES et des anti-Mélenchon réunie à Montpellier

La gauche se divise et ne se cache plus. Ce week-end, à Montpellier, étaient réunis les partisans d’une gauche anti-NUPES et même anti-Mélenchon. La gauche de Carole Delga, maire de la ville hôtesse, mais aussi de Benoît Hamon ou d’Anne Hidalgo.