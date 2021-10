La grosse originalité d’Édouard Philippe

Ce week-end, LE gros événement attendu par toutes les chaînes d’infos, c’était le lancement du nouveau parti d’Édouard Philippe. Pour faire durer un suspens déjà insoutenable, l’ancien Premier ministre n’a pas dévoilé tout de go le nom de son nouveau parti. Mais après avoir tenu en haleine les médias, Édouard Philippe a fini par cracher le morceau : son nouveau parti s’appelle donc « Horizons ». On a vérifié, on est sur un haut niveau d’originalité.