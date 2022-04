La guerre des images : les candidats sortent l’artillerie lourde pour grapiller des dernières voix

Ces derniers jours, les deux candidats ont rivalisé d’imagination : bain de foule en Seine-Saint-Denis pour Emmanuel Macron et selfie dans un restaurant routier pour Marine Le Pen. Ils ont sorti l’artillerie lourde pour avoir les plus belles images. Une vraie guerre intergalactique, nécessaire pour espérer gagner la bataille et atteindre l’Elysée.